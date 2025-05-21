Німецький боксер пригадав, як йому пропонували розділити ринг із легендою. Агіт Кабаєл відверто розповів, чому відмовився від бою із Володимиром Кличком, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Чому Кабаєл не захотів побитись із Кличком

Навіть великий гонорар не переконав тимчасового чемпіона світу. Кабаєл зізнався, що для нього гроші стоять позаду спортивного аспекту.

У мене була пропозиція провести бій з Володимиром Кличком. І давали такі гроші, що багато хто впав би зі стільця. Але поки що для мене спортивний аспект і перспективи важливіші за гроші. Мені б зараз хотілося йти шляхом титулів,

– заявив Кабаєл.

Нагадаємо, що 32-річний боксер із Німеччини востаннє виходив у ринг 22 лютого 2025 року. У рамках вечора боксу у саудівському Ер-Ріяді Кабаєл побився проти китайського супертяжа Чжана Чжілея. У 6-му раунді Кабаєл несподівано нокаутував Чжілея. Агіт завоював титул тимчасового чемпіона світу WBC у хевівейті. Переможця особисто нагороджував Олександр Усик.

Довідка. Агіт Кабаєл на профі-рингу вже провів 26 боїв, в усіх здобув перемоги (18 – нокаутом).

Відзначимо, що Кличко-молодший хоче побити рекорд вже покійного Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Володимиру ж вже виповнилось 49 років. Українцю приписували чималу кількість потенційних суперників, серед яких навіть було прізвище Даніеля Дюбуа. "Динаміт" 19 липня 2025 року проведе реванш проти Усика, на кону якого стоятиме звання "абсолюта" королівської ваги.