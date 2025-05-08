Олександр Усик наголосив на тому, що Україна завжди була країною, яка виховує справжніх зірок боксу. Кривдник Тайсона Ф'юрі розповів, як Володимир та Віталій Клички вплинули на його кар'єру та виступи інших українських боксерів, інформує 24 Канал із посиланням на Mystic Zach.

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Як Клички вплинули на Усика

Український чемпіон світу зробив відверте зізнання.

Україна – боксерська країна, багато людей хочуть розвиватися, у них немає грошей, вони йдуть на бокс, бо бокс – вид спорту не для слабких. І у нас є талановиті молодші хлопці. Брати Клички дали шанс мені і всім українським боксерам. Це можливо, якщо ви будете добре працювати. Бути чемпіоном світу можливо, потрібно просто вибудувати це. Україна – дуже талановита боксерська країна, дуже жорсткий, дуже витривалий народ,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що у ЗМІ є багато чуток про можливе повернення Володимира Кличка у ринг. Кличко-молодший хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Востаннє Володимир виходив у ринг у квітні 2017-го, коли поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцю Ентоні Джошуа.

Віталій Кличко, який нині є мером Києва, провів свій прощальний бій у професіоналах у вересні 2012-го, коли нокаутував німця Мануеля Чарра у 4-му раунді.

Закінчення Усика також йде до свого закінчення. Олександр декілька разів запевняв, що у великому боксі йому залишилось провести лише два бої, один із яких відбудеться 19 липня 2024 року проти Даніеля Дюбуа (реванш). Для прощального бою українець обирає серед екссуперників.