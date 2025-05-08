Александр Усик отметил, что, что Украина всегда была страной, которая воспитывает настоящих звезд бокса. Обидчик Тайсона Фьюри рассказал, как Владимир и Виталий Кличко повлияли на его карьеру и выступления других украинских боксеров, информирует 24 Канал со ссылкой на Mystic Zach.

Интересно Промоутер Усика оценил шансы на возвращение Кличко в ринг ради рекорда Формана

Как Кличко повлияли на Усика

Украинский чемпион мира сделал откровенное признание.

Украина – боксерская страна, много людей хотят развиваться, у них нет денег, они идут на бокс, потому что бокс – вид спорта не для слабых. И у нас есть талантливые младшие ребята. Братья Кличко дали шанс мне и всем украинским боксерам. Это возможно, если вы будете хорошо работать. Быть чемпионом мира возможно, нужно просто выстроить это. Украина – очень талантливая боксерская страна, очень жесткий, очень выносливый народ,

– сказал Усик.

Напомним, что в СМИ есть много слухов о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг. Кличко-младший хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Последний раз Владимир выходил в ринг в апреле 2017-го, когда уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева, провел свой прощальный бой в профессионалах в сентябре 2012-го, когда нокаутировал немца Мануэля Чарра в 4-м раунде.

Окончание Усика также идет к своему окончанию. Александр несколько раз уверял, что в большом боксе ему осталось провести только два боя, один из которых состоится 19 июля 2024 года против Даниэля Дюбуа (реванш). Для прощального боя украинец выбирает среди экс-соперников.