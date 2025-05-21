Немецкий боксер вспомнил, как ему предлагали разделить ринг с легендой. Агит Кабаел откровенно рассказал, почему отказался от боя с Владимиром Кличко, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему Кабаел не захотел подраться с Кличко

Даже большой гонорар не убедил временного чемпиона мира. Кабаел признался, что для него деньги стоят позади спортивного аспекта.

У меня было предложение провести бой с Владимиром Кличко. И давали такие деньги, что многие упали бы со стула. Но пока что для меня спортивный аспект и перспективы важнее денег. Мне бы сейчас хотелось идти по пути титулов,

– заявил Кабаел.

Напомним, что 32-летний боксер из Германии в последний раз выходил в ринг 22 февраля 2025 года. В рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде Кабаел подрался против китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея. В 6-м раунде Кабаел неожиданно нокаутировал Чжилея. Агит завоевал титул временного чемпиона мира WBC в хевивейте. Победителя лично награждал Александр Усик.

Справка. Агит Кабаел на профи-ринге уже провел 26 боев, во всех одержал победы (18 – нокаутом).

Отметим, что Кличко-младший хочет побить рекорд уже покойного Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Владимиру же уже исполнилось 49 лет. Украинцу приписывали немалое количество потенциальных соперников, среди которых даже была фамилия Даниэля Дюбуа. "Динамит" 19 июля 2025 года проведет реванш против Усика, на кону которого будет стоять звание "абсолюта" королевского веса.