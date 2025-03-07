Замахнувся на чемпіонський пояс: український боксер розповів про плани на майбутнє

Арнольд Хегай найближчим часом повернеться у ринг. Український боксер битиметься проти американця Джоєта Гонсалеса.

Хегай висловився стосовно майбутнього бою з Гонсалесом. Зокрема, Арнольд розповів, що робитиме у разі перемоги над американським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight News.

Читайте також Український ексчемпіон світу анонсував повернення у ринг: відома дата бою

Які плани у Хегая

Арнольд Хегай вважає, що Джоєт Гонсалес дуже хороший боксер для нього. Українець наголосив, що йому важливо добре провести бій та показати себе, адже він довго готувався до великого поєдинку.

Хегай підкреслив, що на нього очікує не простий поєдинок. Адже Гонсалес дуже жорсткий боксер, а також має чудовий стиль. Зі слів Арнольда, він має повністю сфокусуватись на бою проти Джоєта.

Український боксер також поділився планами на майбутнє після бою проти американця. Арнольд Хегай має наміри битись за чемпіонський титул у напівлегкій вазі.

Якщо Джоєт переможе мене, то займе моє місце у рейтингу. Якщо виграю я, то наступний бій буде за титул чемпіона світу,

– сказав Хегай.

Нагадаємо, що бій між Арнольдом Хегаєм та Джоєтом Гонсалесом відбудеться 8 березня 2025 року. Місце проведення поєдинку у Лонг-Біч в Каліфорнії, Сполучені Штати Америки.