Хегай высказался относительно предстоящего боя с Гонсалесом. В частности, Арнольд рассказал, что будет делать в случае победы над американским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.

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Какие планы у Хегая

Арнольд Хегай считает, что Джоет Гонсалес очень хороший боксер для него. Украинец отметил, что ему важно хорошо провести бой и показать себя, ведь он долго готовился к большому поединку.

Хегай подчеркнул, что его ожидает не простой поединок. Ведь Гонсалес очень жесткий боксер, а также имеет замечательный стиль. По словам Арнольда, он должен полностью сфокусироваться на бою против Джоета.

Украинский боксер также поделился планами на будущее после боя против американца. Арнольд Хегай намерен драться за чемпионский титул в полулегком весе.

Если Джоет победит меня, то займет мое место в рейтинге. Если выиграю я, то следующий бой будет за титул чемпиона мира,

– сказал Хегай.

Напомним, что бой между Арнольдом Хегаем и Джоетом Гонсалесом состоится 8 марта 2025 года. Место проведения поединка в Лонг-Бич в Калифорнии, Соединенные Штаты Америки.