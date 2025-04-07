33-річний український боксер не зміг оформити свою 23-тю перемогу на профі-рингу. Арнольд Хегай програв американцю Джоету Гонсалесу за роздільним рішенням суддів – 96-93, 94-95 та 97-92.

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Звична процедура відсторонення від поєдинків

Після жорсткого бою Атлетична комісія штату Каліфорнія відсторонила Хегай від боксу. Усунення українця триватиме до 4 вересня 2025-го року, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxRec.



Хегая відсторонили від боїв / Скриншот із BoxRec

Це традиційна практика для боксерів після поєдинків, аби мінімізувати ризик загострення отриманих травм, яких вони зазнали у зустрічах.

Цікаво, що перед програним боєм Хегай замахувався на титульний бій, але програв Гонсалесу. Після цього фіаско у статистиці Арнольда з'явилась друга поразка при 22-х перемогах у 25-ти боях. У зустрічі проти Єржана Залілова була зафіксована нічия.

Звитяга над українцем принесла Гонсалесу другу сходинку у рейтингу WBO та вже четвертий шанс стати чемпіоном світу.