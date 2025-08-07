Промоутерська компанія Matchroom Boxing Едді Хірн виклала відео дикої сутички російського боксера Арсланбека Махмудова. Росіянин зіштовхнувся у дуелі із цікавим суперником.

Мова не йде про якогось супертяжа з іншої країни. Арсланбек Махмудов поборовся із ведмедем, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Matchroom Boxing.

Як російський боксер поборовся проти ведмедя?

Цікаво, що Махмудов продовжив свої виступи під прапором Канади. Арсланбек взагалі не є клієнтом цієї промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Відео сутички російського боксера із ведмедем

Відзначимо, що 11 жовтня 2025 року російський боксер проведе бій проти Девіда Аллена, клієнта Едді Хірна. За спиною росіянина 22 бої, у яких він здобув 20 перемог (19 – нокаутом) при 2-х поразках. Натомість його майбутній суперник із Великої Британії вже провів у професіоналах 33 поєдинки – 24 звитяги (19 – нокаутом), зазнав 7-ми поразок і розписав 2 нічиї.