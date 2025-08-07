Промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Хирн выложила видео дикой схватки российского боксера Арсланбека Махмудова. Россиянин столкнулся в дуэли с интересным соперником.

Речь не идет о каком-то супертяжеловесе из другой страны. Арсланбек Махмудов поборолся с медведем, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Matchroom Boxing.

Как российский боксер поборолся против медведя?

Интересно, что Махмудов продолжил свои выступления под флагом Канады. Арсланбек вообще не является клиентом этой промоутерской компании Matchroom Boxing.

Видео схватки российского боксера с медведем

Отметим, что 11 октября 2025 года российский боксер проведет бой против Дэвида Аллена, клиента Эдди Хирна. За спиной россиянина 22 боя, в которых он одержал 20 побед (19 – нокаутом) при 2-х поражениях. Зато его будущий соперник из Великобритании уже провел в профессионалах 33 поединка – 24 победы (19 – нокаутом), потерпел 7-ми поражений и расписал 2 ничьи.