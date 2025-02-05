Абсолютний чемпіон світу боягузливо "втік" від бою з Усиком

Абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі Артур Бетербієв сам не знає, чого він хоче. Раніше російський боксер, який виступає під прапором Канади, висловлював бажання провести бій проти Олександра Усика, як вже знову змінив свої плани.

40-річний боксер зізнався, що ніколи не перетнеться на одному ринзі із Олександром Усиком. Схоже, що непереможний статус українця неабияк злякав Артура Бетербієва, який ще два роки тому розкидався гучними заявами про спільний двобій, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News.

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Уник бою із непереможним українцем

Тим паче, що в Усика була б подвійна мотивація на цю зустріч на тлі великої війни в Україні, яку розпочала Росія.

Тепер Бетербієв розставив усі крапки над "і" щодо можливого бою проти Усика. Навіть ймовірна зміна вагової категорії Олександра не зведе його із боягузливим російським боксером, який виступає за Канаду.

У своєму коментарі Бетербієв пригадав минулі поєдинки із Усиком, які були ще на аматорському рівні.

Можу повторити свої слова та підтвердити, що бій з Усиком не відбудеться. Я розумію, що цей поєдинок принесе неймовірні гроші, але вони не цікавлять мене. У мене є суто спортивний інтерес. З цього погляду це було б цікаве протистояння. Ми боксували з Олександром на Олімпіаді та чемпіонаті світу, коли були аматорами. У професіоналах не перетиналися і не будемо. Ні в суперважкій вазі, ні в крузервейті, навіть якщо Усик скине вагу і прийде в цей дивізіон,

– заявив Бетербієв.

Нагадаємо, що на профі-рингу Бетербієв провів вже 21 бій, в усіх здобув перемогу (20 – нокаутом). В Усика величніша кар'єра – 23 поєдинки, у яких оформив 23 звитяги (14 – нокаутом).

Та й навряд Усику потрібен цей двобій проти Бетербієва. За свою кар'єру українець провів багато яскравих та величних поєдинків, серед яких дві битви проти Тайсона Ф'юрі. До боїв проти Олександра "Циганський король" мав ідеальну статистику без поразок. Попереду в Усика може відбутись реванш проти Даніеля Дюбуа, але спершу "Динаміт" слід захистити пояс IBF у найближчому поєдинку проти Джозефа Паркера.