40-летний боксер признался, что никогда не пересечется на одном ринге с Александром Усиком. Похоже, что непобедимый статус украинца изрядно испугал Артура Бетербиева, который еще два года назад разбрасывался громкими заявлениями о совместном поединке, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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Избежал боя с непобедимым украинцем

Тем более, что у Усика была бы двойная мотивация на эту встречу на фоне большой войны в Украине, которую начала Россия.

Теперь Бетербиев расставил все точки над "і" относительно возможного боя против Усика. Даже вероятное изменение весовой категории Александра не сведет его с трусливым российским боксером, который выступает за Канаду.

В своем комментарии Бетербиев вспомнил прошлые поединки с Усиком, которые были еще на любительском уровне.

Могу повторить свои слова и подтвердить, что бой с Усиком не состоится. Я понимаю, что этот поединок принесет невероятные деньги, но они не интересуют меня. У меня есть сугубо спортивный интерес. С этой точки зрения это было бы интересное противостояние. Мы боксировали с Александром на Олимпиаде и чемпионате мира, когда были любителями. В профессионалах не пересекались и не будем. Ни в супертяжелом весе, ни в крузервейте, даже если Усик сбросит вес и придет в этот дивизион,

– заявил Бетербиев.

Напомним, что на профи-ринге Бетербиев провел уже 21 бой, во всех одержал победу (20 – нокаутом). У Усика более величественная карьера – 23 поединка, в которых оформил 23 победы (14 – нокаутом).

И вряд ли Усику нужен этот поединок против Бетербиева. За свою карьеру украинец провел много ярких и величественных поединков, среди которых две битвы против Тайсона Фьюри. До боев против Александра "Цыганский король" имел идеальную статистику без поражений. Впереди у Усика может состояться реванш против Даниэля Дюбуа, но сначала "Динамиту" следует защитить пояс IBF в ближайшем поединке против Джозефа Паркера.