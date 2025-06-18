Відомий тренер розповів, у чому відмінність між Альваресом і Кроуфордом

Восени 2025 року на фанатів боксу чекає видовищний мегафайт. Зірковий Сауль Альварес битиметься проти непереможеного Теренса Кроуфрода, який прагне відібратит титули у мексиканця.

Тедді Атлас поділився думками щодо бою Альварес – Кроуфорд. Легендарний тренер порівняв Канело та "Мисливця", повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Атлас про Альвареса та Кроуфорда

Американський спеціаліст наголосив, що Сауль Альварес чудовий боксер. Проте, на його думку, Теренс Кроуфорд – особливий.

Тедді Атлас підкреслив, що у "Мисливця" немає такого послужного списку як у Канело. Однак в американського боксера велика іскра у серці та жага до перемоги.

Канело справді класний, він приголомшливий, але чи не переоцінюють його? Великим Кроуфорда робить не лише техніка – це його жага, його ментальність, його характер, звідки він родом. Так, він піднімається у вагових категоріях – чи витримає він це? Але всі ці нематеріальні якості, я вірю, що він їх має,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі. На кону поєдинку звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх незвичним образом запросив боксерів битись в андеркарді бою між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом.