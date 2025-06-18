Відомий тренер розповів, у чому відмінність між Альваресом і Кроуфордом
- Тедді Атлас порівняв боксерів Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда.
- Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року.
Восени 2025 року на фанатів боксу чекає видовищний мегафайт. Зірковий Сауль Альварес битиметься проти непереможеного Теренса Кроуфрода, який прагне відібратит титули у мексиканця.
Тедді Атлас поділився думками щодо бою Альварес – Кроуфорд. Легендарний тренер порівняв Канело та "Мисливця", повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
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Атлас про Альвареса та Кроуфорда
Американський спеціаліст наголосив, що Сауль Альварес чудовий боксер. Проте, на його думку, Теренс Кроуфорд – особливий.
Тедді Атлас підкреслив, що у "Мисливця" немає такого послужного списку як у Канело. Однак в американського боксера велика іскра у серці та жага до перемоги.
Канело справді класний, він приголомшливий, але чи не переоцінюють його? Великим Кроуфорда робить не лише техніка – це його жага, його ментальність, його характер, звідки він родом. Так, він піднімається у вагових категоріях – чи витримає він це? Але всі ці нематеріальні якості, я вірю, що він їх має,
– сказав Атлас.
Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі. На кону поєдинку звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Раніше Туркі Аль аш-Шейх незвичним образом запросив боксерів битись в андеркарді бою між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом.