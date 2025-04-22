Виявилось, що кумиром Баходіра Джалолова був Володимир Кличко. Узбекистанський боксер красиво оцінив виступи Кличка-молодшого, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Джалолов про свого кумира

Дворазовий переможець Олімпійських ігор відверто розповів, у який період свого життя захоплювався легендарним українцем.

Аллах про це знає, я планую провести цього року три або чотири бої. Коли мені було 14 років, то моїм кумиром був Володимир Кличко, саме тоді я почав займатися боксом. Кличко не пропускав багато ударів, він був великим чемпіоном, мені дуже подобався його стиль,

– розповів Джалолов.

Раніше Джалолов запевнив, що готовий до поєдинків проти Олександра Усика чи Ентоні Джошуа.

Пригадаємо, що 5 квітня Баходір за одноголосним рішенням суддів здолав українського супертяжа Ігоря Шевадзуцького – 100-89, 97-92 та 97-93. Це 15-та звитяга Джалолова у 15-ти двобоях та лише перша не дострокова.

Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись у професійний ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.