Олімпійський чемпіон розкрив ім'я свого кумира дитинства: українці точно зацінять відповідь
- Баходір Джалолов, дворазовий олімпійський чемпіон із боксу, назвав Володимира Кличка своїм кумиром дитинства.
- Джалолов планує провести три-чотири бої цього року та готовий зустрітися з Олександром Усиком або Ентоні Джошуа.
- 5 квітня Джалолов переміг українця Ігоря Шевадзуцького, здобувши 15-ту перемогу в професійній кар'єрі.
- Володимир Кличко планує повернутися у професійний ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана.
Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Баходір Джалолов пригадав, на кого рівнявся на початку своєї кар'єри. Боксер з Узбекистану назвав свого кумира.
Виявилось, що кумиром Баходіра Джалолова був Володимир Кличко. Узбекистанський боксер красиво оцінив виступи Кличка-молодшого, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.
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Джалолов про свого кумира
Дворазовий переможець Олімпійських ігор відверто розповів, у який період свого життя захоплювався легендарним українцем.
Аллах про це знає, я планую провести цього року три або чотири бої. Коли мені було 14 років, то моїм кумиром був Володимир Кличко, саме тоді я почав займатися боксом. Кличко не пропускав багато ударів, він був великим чемпіоном, мені дуже подобався його стиль,
– розповів Джалолов.
Раніше Джалолов запевнив, що готовий до поєдинків проти Олександра Усика чи Ентоні Джошуа.
Пригадаємо, що 5 квітня Баходір за одноголосним рішенням суддів здолав українського супертяжа Ігоря Шевадзуцького – 100-89, 97-92 та 97-93. Це 15-та звитяга Джалолова у 15 двобоях і лише перша не дострокова.
Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись у професійний ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.