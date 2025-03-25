Уродженець України здобув впевнену перемогу на шляху до титульного бою

Столиця Туманного Альбіона Лондон прийняла турнір зі змішаних єдиноборств Cage Warriors 186. Поєдинки відбулись на культовій "O2 Arena".

Участь у рамках шоу взяв Нік Беглі, який виступає під прапорами України та Великої Британії. Суперником талановитого бійця став представник Бразилії Кевін Лопес, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога Беглі

Бійці провели повний поєдинок, а переможця бою визначали лише за суддівськими записками. Їх результат був прогнозованим, адже Беглі усю зустріч був першим номером, добре рухався, завдавши при цьому велику кількість ударів – 30:26 (двічі) та 30:25.

Відеоогляд бою

Ця впевнена перемога ще більше наблизила Ніка Беглі до титульного бою.

Відео оголошення результатів бою