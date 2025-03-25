Сергій Лапін наголосив на тому, що Олександр Усик завжди звертав увагу на те, щоб битись із найкращими бійцями світу та залишити після себе боксерську спадщину. Директор команди чемпіона додав, що у майбутньому перед Усиком можуть відкритись наступні двері для нових можливостей, інформує 24 Канал із посиланням на The Sun.

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Усик готовий до нових викликів

Лапін не виключив факту проведення бою проти Джейка Пола та колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри, який кидав виклик непереможному українцю.

Було б чудово побачити його поєдинок проти Джейка Пола за правилами ММА. Це цікавий варіант, якщо на ньому можна буде заробити. Крім того, ми не говоримо "ні" бою з Алексом Перейрою, можливо, за участю Дани Уайта в організації поєдинку,

– заявив директор команди Усика.

Також Лапін вважає, що прихід Дейна Вайт у бокс принесе цьому виду спорту додаткові можливості. Світ зможе побачити поєдинки боксерів проти бійців змішаних єдиноборств. На думку Лапіна, така колаборація Вайта та Туркі Аль аш-Шейха позитивно вплине на популяризацію боксу.

Цікаво. Сам президент UFC Дейна Вайт виступив із категоричною заявою щодо бої боксерів проти бійців змішаних єдиноборств. Очільник закликав спортсменів виступати виключно у своїх видах спорту.

Цікаво, що Усик розповідав, що наразі не отримував запрошення у нову лігу від Туркі. Наразі Олександр чекає, хто стане його наступним суперником. Є два варіанти – реванш із Даніелем Дюбуа та захист поясу WBO проти Джозефа Паркера.