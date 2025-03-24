Промоушен було створено для пошуку та розвитку молодих талантів. А також буде створено центр реабілітація та підготовки вже готових боксерів. Зі слів Дени Вайті він планує підписати 150 бійців.

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Усик про нову лігу боксу

Олександр Усик поділився думками щодо новоствореної ліги Туркі Аль аш-Шейха, повідомляє 24 канал із посиланням на Al Arabiya English.

Український чемпіон розповів, що може перед завершення кар'єри спробувати сили у новій боксерській лізі. Проте він наголосив, що ще не отримував запрошення.

Я не проти, однак мене туди поки не запрошували. Але якщо буде така пропозиція, то ми з командою обов'язково це розглянемо,

– сказав Усик.

Раніше Олександр Усик розповів про мрію захищати титул чемпіона світу в Україні. Проте, на його думку, наразі неможливо провести бій через війну, яку спричинила Росія.