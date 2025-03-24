Промоушен был создан для поиска и развития молодых талантов. А также будет создан центр реабилитация и подготовки уже готовых боксеров. Со слов Дэна Вайти он планирует подписать 150 бойцов.

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Усик о новой лиге бокса

Александр Усик поделился мыслями о новой лиге Турки Аль аш-Шейха, сообщает 24 канал со ссылкой на Al Arabiya English.

Украинский чемпион рассказал, что может перед завершением карьеры попробовать силы в новой боксерской лиге. Однако он отметил, что еще не получал приглашения.

Я не против, однако меня туда пока не приглашали. Но если будет такое предложение, то мы с командой обязательно это рассмотрим,

– сказал Усик.

Ранее Александр Усик рассказал о мечте защищать титул чемпиона мира в Украине. Однако, по его мнению, пока невозможно провести бой из-за войны, которую вызвала Россия.