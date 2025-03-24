Наставник "Динаміта" Дон Чарльз прокоментував можливий бій свого підопічного проти Олександра Усика. Тренер Даніеля Дюбуа закликав непереможного українця до реваншу, пригадавши спірний момент із ударом нижче пояса у першому бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxNation.

До теми Іменитий боксер дав неоднозначний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Тренер Дюбуа звернувся до Усика

Коуч британського боксера відзначив внесок Усика в історію боксу, назвавши його одним із найвидатніших боксерів свого покоління.

Так, звісно я хочу реваншу Усика з Дюбуа. Хто б не хотів? Якби ви були на нашому місці – то точно б захотіли цього. Якщо Усик справжній чоловік, то він повернеться на місце злочину. Віддаю належне Усику. У нього є мужність, цей хлопець зробив все у нашому спорті. Він всього досягнув у боксів, Усик – один із найвидатніших боксерів свого покоління,

– заявив Чарльз.

Нагадаємо, що вперше Усик та Дюбуа поділили один ринг у серпні 2023-го року. Той поєдинок запам'ятався ударом нижче пояса від Даніеля у п'ятому раунді, а також перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятій трихвилинці.

Дюбуа після цієї поразки провів три переможні бої, а от на двобій проти Джозефа Паркера не вийшов. "Динаміт" захворів в останній момент та знявся із протистояння в Ер-Ріяді 22 лютого. Попри цю відмову британець зберіг пояс чемпіона за версією IBF, тому залишає шанси побитись із Усиком за "абсолют" у хевівейті.

До слова. Директор команди українського боксера Сергій Лапін розповідав, що Усик повернеться у ринг влітку або на початку осені цього року.

Натомість бій Усика проти Паркера можуть відтермінувати. У такому випадку новозеландець отримає шанс побитись у майбутньому за абсолютне чемпіонство.