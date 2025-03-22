За словами Сергія Лапіна, Олександру Усику байдуже, хто стане його наступним суперником. Він просто вийде у ринг та зробить свою справу, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Коли Усик проведе наступний бій

Директор команди українського чемпіона світу заговорив про термін наступного бою Усика. Очікується, що Олександр повернеться у ринг влітку або на початку осені поточного 2025-го року.

Для Олександра неважливо, з ким він далі поб'ється. Усик – це той боксер, який вийде на ринг, перевірить суперника і виконає справу. Він може повернутися у липні, серпні або вересні. Все залежить від організаторів. Ми маємо дізнатися точну дату за три місяці до цього, щоб розпочати тренувальний табір. Усик готовий, він у хорошій формі,

– сказав Лапін.

Сам Усик запевняв, що лише Туркі Аль аш-Шейх зможе організувати його реванш із Дюбуа.

В Усика є два варіанти на проведення бою – реванш із Даніелем Дюбуа та захист поясу WBO проти Джозефа Паркера. Бій проти останнього організація офіційно зобов'язала провести Олександра. Існує варіант, що новозеландцю заплатять гроші, аби той зачекав із боєм проти українця заради реваншу Усик – Дюбуа. У такому випадку Паркер отримає у майбутньому бій проти переможця реваншу за усі пояси у хевівейті.

Також є інформація, що команді українця просто потрібно надіслати офіційний лист у WBO, аби відтермінувати захист поясу проти Паркера.