WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. На все про все в українського чемпіона 30 днів.

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Хто може організувати реванш

Однак цей двобій може бути відтермінований, якщо організація отримає офіційний лист від команди Усика.

Також була інформація, що Паркеру можуть заплатити, аби він не перешкоджав реваншу Олександр Усик – Даніель Дюбуа. Тоді новозеландський тимчасовий чемпіон зможу отримати шанс побитись із переможцем реваншу, на кону якого стоятиме звання "абсолюта".

Сам український боксер назвав єдину людину, яка може влаштувати реванш із "Динамітом", повідомляє 24 Канал із посиланням на Al Arabiya English.

Я хочу бій з Дюбуа. Моя команда готова до цього. Людина, яка може організувати цей бій – це Туркі Аль-Шейх. Якщо ні, то у нас можуть бути великі проблеми. Він єдиний, хто може це зробити,

– сказав Усик.

Довідка. Усик провів перший бій проти Дюбуа у серпні 2023-го року. Той поєдинок закінчився перемогою технічним нокаутом українця у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що 22 лютого Паркер повинен був побитись із Дюбуа. Але в останній момент британець захворів, тому його у ринзі замінив непідготовлений Мартін Баколе. Конголезький боксер вже у другому раунді полетів у нокаут, а Джозефа легко захистив свій титул тимчасового чемпіона.