Інакше Олександр Усик втратить титлу. Президент WBO Густаво Олівері розповів, за якої умови український боксер збереже чемпіонський пояс організації, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Що потрібно зробити Усику

Густаво Олів'єрі повідомив, що Олександр Усик може не втратити титул WBO. Зі слів президента Всесвітньої боксерської організації, український чемпіон має надіслати документ з прохання відстрочити захист поясу.

Якщо організація отримає офіційний лист від Усика, то боксер зможе відкласти поєдинок проти Паркера на пізнішу дату. Таким чином Олександр зможе провести бій проти Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, що Олександр Усик хоче битись проти Даніеля Дюбуа, аби вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Бій між українцем та британцем може відбутись восени 2025 року.