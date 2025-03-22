Сергій Лапін пригадав розмову із Ентоні Джошуа, у якій розмовляли про тренувальні табори боксерів та загалом про бокс. Директор команди українського чемпіона світу відзначив людяність Ей Джея та його роботу над помилками, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Гучні заяви щодо досягнень Джошуа

Представник команди Олександра Усика запевнив, що усі вірять у майбутні досягнення Джошуа. За словами Лапіна, саме Ентоні буде наступним абсолютним чемпіоном світу після відходу Усика на пенсію.

Ми вважаємо, що він чудовий боєць. Моя команда і я віримо, що після того, як Олександр завершить свою кар’єру, Ентоні Джошуа стане наступним абсолютним чемпіоном. Він дуже хороший боєць і традиційний англійський джентльмен,

– заявив Сергій Лапін.

До слова. Олександр Усик двічі повалив Ентоні Джошуа у період 2021-2022 років.

Після цих болючих поразок британець провів три переможні бої та в останньому поєдинку програв Даніелю Дюбуа у вересні минулого року. За спиною Джошуа 32 двобої у професіоналах, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом), зазнавши 4-х поразок.

Раніше була інформація, що Ентоні був націлений на бій проти переможця пари Паркер – Дюбуа. Однак Даніель знявся із бою через хворобу. Попри це все Джошуа не відкидає варіанту реваншу із Дюбуа. Тепер Ентоні звинувачують у брехні із травмами, а боксер-блогер Джейк Пол націлився на бій проти Ей Джея.