По словам Сергея Лапина, Александру Усику безразлично, кто станет его следующим соперником. Он просто выйдет в ринг и сделает свое дело, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Когда Усик проведет следующий бой

Директор команды украинского чемпиона мира заговорил о сроках следующего боя Усика. Ожидается, что Александр вернется в ринг летом или в начале осени текущего 2025-го года.

Для Александра неважно, с кем он дальше подерется. Усик – это тот боксер, который выйдет на ринг, проверит соперника и выполнит дело. Он может вернуться в июле, августе или сентябре. Все зависит от организаторов. Мы должны узнать точную дату за три месяца до этого, чтобы начать тренировочный лагерь. Усик готов, он в хорошей форме,

– сказал Лапин.

Сам Усик уверял, что только Турки Аль аш-Шейх сможет организовать его реванш с Дюбуа.

У Усика есть два варианта на проведение боя – реванш с Даниэлем Дюбуа и защита пояса WBO против Джозефа Паркера. Бой против последнего организация официально обязала провести Александра. Существует вариант, что новозеландцу заплатят деньги, чтобы тот подождал с боем против украинца ради реванша Усик – Дюбуа. В таком случае Паркер получит в будущем бой против победителя реванша за все пояса в хевивейте.

Также есть информация, что команде украинца просто нужно отправить официальное письмо в WBO, чтобы отсрочить защиту пояса против Паркера.