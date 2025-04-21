Віттакер здолав Кемерона у реванші за титул IBF International. Британець завершив бій проти колишнього чемпіона Співдружності достроково, повідомляє 24 канал.

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Як Віттакер захистив титул

Бен Віттакер, як і належить фавориту, активно розпочав бій проти Ліама Кемерона. Вже у другому раунді британський боксер влучним ударом поцілив у щелепу суперника.

Віттакер одразу пішов добивати Кемерона. У результаті рефері зупинив бій та зарахував дострокову перемогу Бена у реванші з Кемероном.

Огляд бою Віттакер – Кемерон:

Нагадаємо, що у першій між Віттакером та Кемероном завершився нічиєю. Тоді боксери у п'ятому раунді випали за ринг. Бен не зміг продовжити поєдинок через біль в нозі після падіння.