Британський боксер ефектно нокаутував суперника у реванші: відеоогляд бою
- Бен Віттакер переміг Ліама Кемерона у реванші за титул IBF International, завершивши бій достроково.
- У другому раунді Віттакер влучив у щелепу суперника, після чого рефері зупинив бій.
У неділю, 20 квітня, у Бірмінгемі відбувся фантастичний вечір боксу. У головному поєдинку Бен Віттакер бився проти Ліама Кемерона.
Віттакер здолав Кемерона у реванші за титул IBF International. Британець завершив бій проти колишнього чемпіона Співдружності достроково, повідомляє 24 канал.
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Як Віттакер захистив титул
Бен Віттакер, як і належить фавориту, активно розпочав бій проти Ліама Кемерона. Вже у другому раунді британський боксер влучним ударом поцілив у щелепу суперника.
Віттакер одразу пішов добивати Кемерона. У результаті рефері зупинив бій та зарахував дострокову перемогу Бена у реванші з Кемероном.
Огляд бою Віттакер – Кемерон:
Нагадаємо, що у першій між Віттакером та Кемероном завершився нічиєю. Тоді боксери у п'ятому раунді випали за ринг. Бен не зміг продовжити поєдинок через біль в нозі після падіння.