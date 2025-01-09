14 лютого, у Нью-Йорку відбудеться вечір боксу, де головною подією стане поєдинок Берінчик – Девіс. Місце проведення поєдинку легендарний "Медісон-сквер-гарден".

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Девіс про Берінчика

Непереможений американський боксер оцінив майбутнє протистояння з Денисом Берінчиком, повідомляє 24 канал із посиланням на FightNews.

Кейшон Девіс підігрів інтерес до бою з українським боксером. Американець зазначив, що це буде великий вечір боксу, який ознаменує початок нової історії в легкій вазі.

Це можливість, на яку я чекав. Денис Берінчик викликав мене, і я відповів. Нова ера в легкій вазі починається 14 лютого. Приходьте або дивіться це в прямому ефірі, тому що те, що я збираюся зробити, потрібно побачити, щоб повірити,

– сказав Девіс.

Зазначимо, що Денис Берінчик у поєдинку буде захищати пояс WBO, який здобув у бою з Еммануелем Наваретте. Щодо Девіса, то в останньому протистоянні Кейшон достроково здолав Густаво Лемоса.