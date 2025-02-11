36-річний боксер висловився щодо бою з Кейшоном Девісом. Спортсмен також поділився очікуваннями від поєдинку з американським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

Читайте також "Він має сильний характер": непереможений супертяж дав прогноз на бій Берінчик – Девіс

Берінчик про Девіса

Денис Берінчик назвав головну проблему Кейшона Девіса у майбутньому протистоянні. "Український танк" підкреслив маленький досвід виступів американця у професійному ринзі.

Також Берінчик виокремив те, що Девіс не бився з боксерами, які активно рухаються на ногах, а також постійно змінюють стійки. Це також буде великою перешкодою для Кейшона.

Мені здається, це буде тактична шахова партія. Він розуміє, що я теж в любителях забрав срібну медаль на Олімпійських іграх, і я думаю, він намагатиметься тактично поламати хід подій,

– сказав Берінчик.

Зазначимо, що Кейшон Девіс провів 12 боїв (12 перемог) у професійному рингу. Тоді, як на рахунку Дениса Берінчика – 19 поєдинків та жодної поразки у кар'єрі.

Нагадаємо, що Денис Берінчик заволодів титулом чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO у травні 2024 року. "Український танк" здолав Емануеля Наваррете роздільним рішенням суддів.