"Натовчемо йому голову": відомий український боксер виступив із гучною заявою

Денис Берінчик незабаром зустрінеться в ринзі з Кейшоном Девісом. "Український танк" поділився думкою щодо майбутнього опонента.

Боксер висловив впевненість у своїй перемозі над американцем. А також зробив дещо зухвалу заяву в бік суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на Lb.ua.

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Берінчик розібрав Девіса

"Український танк" розповів про підготовку до бою з Кейшоном Девісом. Боксер зазначив, що вже повністю пройшов фізичну загальну підготовку, а тепер вивчає свого опонента.

Денис Берінчик зазначив, що йому підібрали спаринг-партнерів, які схожі за стилем на Девіса. Українець підкреслив, що він також працює над різноманітними комбінаціями та в цілому задоволений підготовкою до бою.

Девіс – боксер гарного рівня, та я не можу сказати, що він для мене є загрозою. Ми вже його розбірали й знаємо, що будемо робити в ринзі. Ви все побачите 14 лютого. Своєму супернику хочу сказати, що він білий і пухнастий зайчик. Йому не доведеться довго тікати, тому що ми наздоженемо його та натовчемо йому голову,

– розповів Берінчик.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого 2025 року у Нью-Йорку. Місце проведення поєдинку легендарний "Медісон-сквер-гарден".