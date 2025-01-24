Боксер выразил уверенность в своей победе над американцем. А также сделал несколько дерзкое заявление в сторону соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на Lb.ua.

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Беринчик разобрал Дэвиса

"Украинский танк" рассказал о подготовке к бою с Кейшоном Дэвисом. Боксер отметил, что уже полностью прошел физическую общую подготовку, а теперь изучает своего оппонента.

Денис Беринчик отметил, что ему подобрали спарринг-партнеров, которые похожи по стилю на Дэвиса. Украинец подчеркнул, что он также работает над разнообразными комбинациями и в целом доволен подготовкой к бою.

Дэвис – боксер хорошего уровня, и я не могу сказать, что он для меня является угрозой. Мы уже его разбирали и знаем, что будем делать в ринге. Вы все увидите 14 февраля. Своему сопернику хочу сказать, что он белый и пушистый зайчик. Ему не придется долго убегать, потому что мы догоним его и набьем ему голову,

– рассказал Беринчик.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится 14 февраля 2025 года в Нью-Йорке. Место проведения поединка легендарный "Мэдисон-сквер-гарден".