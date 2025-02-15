Берінчик достроково програв Девісу: відео брутального нокауту
- Денис Берінчик програв Кейшону Девісу у бою за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі.
- Бій завершився нокаутом у четвертому раунді на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.
В ніч з 14 на 15 лютого Денис Берінчик захищав титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO. На жаль, "Український танк" поступився Кейшону Девісу та втратив пояс.
Бій Берінчик – Девіс у Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден" завершився у першій половині протистояння. Американський проспект здобув дострокову перемогу, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Rank Boxing.
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Девіс нокаутував Берінчика
Кейшон Девіс активно розпочав поєдинок на легендарній арені. Американський боксер працював першим номером, перевіряючи слабкі місця Дениса Берінчика.
Девіс спочатку відправив Берінчика у нокдаун, але українець зміг підвестись та продовжити поєдинок. Вирішальний удар Кейшон завдав у четвертому раунді.
Американець точно влучив у печінку "Українського танка". Денис не зміг піднятись, а рефері відрахував до 10, після чого завершив поєдинок. Кейшон Девіс переміг нокаутом.
Відео нокауту Кейшона Девіса:
Для Дениса Берінчика ця поразка стала першою у його кар'єрі за 19 поєдинків. На жаль, двадцятий ювілейний бій для "Українського танка" видався вкрай невдалим. Титул чемпіона світу WBO перейшов до Кейшона Девіса.