Бой Беринчик – Дэвис в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден" завершился в первой половине противостояния. Американский проспект одержал досрочную победу, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Rank Boxing.

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Дэвис нокаутировал Беринчика

Кейшон Дэвис активно начал поединок на легендарной арене. Американский боксер работал первым номером, проверяя слабые места Дениса Беринчика.

Дэвис сначала отправил Беринчика в нокдаун, но украинец смог подняться и продолжить поединок. Решающий удар Кейшон нанес в четвертом раунде.

Американец точно попал в печень "Украинского танка". Денис не смог подняться, а рефери отсчитал до 10, после чего завершил поединок. Кейшон Дэвис победил нокаутом.

Видео нокаута Кейшона Дэвиса:

Для Дениса Беринчика это поражение стало первым в его карьере за 19 поединков. К сожалению, двадцатый юбилейный бой для "Украинского танка" выдался крайне неудачным. Титул чемпиона мира WBO перешел к Кейшону Дэвису.