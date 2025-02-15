Оба боксера подошли к очному противостоянию с идеальными статистиками. В карьере Дениса Беринчика было все 19 победных боев (9 – нокаутом), а у Кейшона Дэвиса – 12 побед в 13-ти поединках (8 – нокаутом). Зато поединок американца против Нахира Олбрайта был засчитан таким, что не состоялся. А все из-за проваленного допинг-текста у Кейшона, информирует 24 Канал.

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Избиение украинца

Дэвис превосходил Беринчика по росту и размаху рук. Оба показателя Кейшона больше, чем у украинца ровно на 5 сантиметров. А вот на взвешивании Денис был немного тяжелее соперника.

Беринчик, как всегда, приятно удивил своим выходом на ринг, но неприятно поразил своим уровнем подготовки к бою. Уже со старта поединка стало понятно, насколько этот поединок будет сложным для украинца.

В третьем раунде Дэвис не только разбил нос Беринчику, но и отправил украинца в первый нокдаун. Денис быстро поднялся на ноги и после отсчета судьи продолжил поединок.

Однако уже в следующей трехминутке украинец снова оказался в нокдауне, из которого он уже не вышел. Победа нокаутом для Дэвиса.

Видео нокаута от Дэвиса

Кейшон Дэвис стал новым чемпионом мира, отобрав пояс WBO у Беринчика. Денис потерпел первое поражение в карьере после 19-ти успешно проведенных боев.