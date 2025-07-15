Серебряный призер Олимпиады-2000 Андрей Котельник сделал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира рассказал, как будет проходить ход поединка и продлится ли реванш все 12 раундов, информирует 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Как закончится реванш Усик – Дюбуа по мнению Котельника?

Экс-боксер из Львова оценил подготовку Усика и Дюбуа. По мнению Котельника, боксеры не пройдут полную дистанцию в реванше.

Уже зависит от того, в какой готовности боксеры подойдут к бою. Дюбуа за последний год стал сильнее. Он нокаутировал Энтони Джошуа и это придало ему уверенности. Прогнозирую, что бой будет конкурентным и интересным, но Усик должен "разложить" британца. По навыкам украинец намного сильнее. После двух боев против Тайсона Фьюри Усик стал только сильнее. Не думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Усик должен выиграть техническим нокаутом во второй половине поединка,

– сказал Котельник.

Напомним, что первый бой Усик – Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го года, закончился техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша).

Для украинского боксера реванш против Дюбуа станет предпоследним в профессиональной карьере. Усик уже анонсировал окончание карьеры после двух поединков. 19 июля Александр проведет свой 24-й поединок на профи-ринге.