Боксеры выйдут на ринг культовой "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Поклонники бокса увидят битву двух непобедимых боксеров, сообщает 24 Канал.

Интересно Соперник Беринчика назвал раунд, в котором нокаутирует "Украинского танка"

Битва непобежденных

36-летний Денис Беринчик подходит к поединку с 19-ю победами в 19-ти боях (9 нокаутов). Зато Кейшон Дэвис провел в свои 25 лет на профи-ринге уже 13 встреч – 12 побед (8 – нокаутом). А также один поединок был объявлен таким, что не состоялся.

Напомним, что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе, которым сейчас владеет украинский боксер. Его Беринчик завоевал в прошлом бою против мексиканца Мануэля Наваррете (18 мая 2024-го года).

Дэвис в последний раз выходил в ринг в начале ноября прошлого года, когда нокаутировал во 2-м раунде аргентинца Густаво Лемоса.

Кто покажет бой Беринчик – Дэвис

5 февраля медиасервис MEGOGO объявил, что становится официальным транслятором вечера бокса от Top Rank 14 февраля в Украине. Это уже стало хорошей традицией для украинцев от MEGOGO.

Посмотреть вечер бокса, который возглавит бой Дениса Беринчика, можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляция будет традиционно доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на медиасервисе в день спортивного события.

Подробная информация о времени начала предматчевой студии, ее гостей и комментаторов вечера бокса будет известна ближе к событию.