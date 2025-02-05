Дэвис снова сделал громкое и дерзкое заявление относительно Беринчика. Кейшон считает, что он досрочно победит украинского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Читайте также "Ставлю на опыт": промоутер Усика высказался о бое Беринчик – Дэвис

Дерзкое заявление Дэвиса

Кейшон Дэвис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Денисом Беринчиком. Американский боец рассказал, что он вместе с тренером готовит план, как одолеть "Украинского танка".

Дэвис также назвал раунд в котором победит Беринчика. Кейшон считает, что титульный бой с Денисом завершится очень быстро, конечно, в его пользу.

Вы все узнаете, насколько я хорош. Мои тренеры... мы работаем над такими вещами. Это будут хитрые удары по корпусу. Мы работаем с "Бомаком" (Брайан Макинтайр – 24 канал). Он поднял меня на новый уровень. Мои тренеры вложили многое в мой арсенал. В каком раунде, я нокаутирую Беринчика? В первом,

– рассказал Дэвис.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится 14 февраля на легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. На кону главного события вечера бокса чемпионский пояс в легком весе по версии WBO.