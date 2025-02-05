Девіс знову зробив гучну та зухвалу заяву стосовно Берінчика. Кейшон вважає, що він достроково переможе українського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Зухвала заява Девіса

Кейшон Девіс поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з Денисом Берінчиком. Американський боєць розповів, що він разом з тренером готує план, як здолати "Українського танка".

Девіс також назвав раунд у якому переможе Берінчика. Кейшон вважає, що титульний бій з Денисом завершиться дуже швидко, звісно, на його користь.

Ви всі дізнаєтесь наскільки я хороший. Мої тренери… ми працюємо над такими речами. Це будуть хитрі удари по корпусу. Ми працюємо з "Бомаком" (Браян Макінтайр – 24 канал). Він підняв мене на новий рівень. Мої тренери вклали багато чого в мій арсенал. У якому раунді, я нокаутую Берінчика? У першому,

– розповів Девіс.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого на легендарному "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. На кону головної події вечора боксу чемпіонський пояс у легкій вазі за версією WBO.