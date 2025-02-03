Олександр Красюк поділився очікуваннями від бою Берінчик – Девіс. Промоутер Олександра Усика виділив унікальність поєдинку українця з американцем, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм функціонера.

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Красюк про бій Берінчик – Девіс

Олександр Красюк у своєму інстаграмі дав відповідь на питання підписника щодо бою Берінчик – Девіс. Промоутер лаконічно прокоментував майбутній поєдинок між "Українським танком" та американським боксером.

Красюк виокремив особливість протистояння Дениса Берінчика та Кейшона Девіса. Спортивний функціонер зазначив, що боксери раніше не зустрічали суперників, які схожі на них.

Це буде чудовий поєдинок. Берінчик ніколи не бився ні з ким, подібним до Кейшона. Кейшон ніколи не зустрічав такої опозиції. Який бій! Я ставлю на досвід,

– написав промоутер.

Зазначимо, що Денис Берінчик та Кейшон Девіс жодного разу не програвали у професійному ринзі. Проте "Український танк" провів набагато більше боїв, ніж американець, тому має більше досвіду, що може зіграти важливу роль.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс має відбутись 14 лютого у Нью-Йорку. Місце проведення головної події вечора боксу легендарний "Медісон-сквер-гарден".