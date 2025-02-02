Американський боксер прокоментував майбутній поєдинок з Берінчиком. Девіс впевнений у своїй перемозі над українцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Зухвала заява Девіса

Кейшон Девіс продовжує підігрівати інтерес до поєдинку з Денисом Берінчиком. Американський боксер також розповів про підготовку у тренувальному таборі.

Девіс також спрогнозував не тільки свою перемогу, а й те, що він здолає Берінчика достроково. Кейшон зазначив, що ніхто не хоче програвати.

У нього нуль у графі поразок, у нього більше досвіду, він срібний медаліст Олімпіади. Але я нокаутую цього українця. Ба більше, я зараз зав'язав з вживанням марихуани у своєму тренувальному таборі, це було досить важко,

– сказав Девіс.

Нагадаємо, що бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом відбудеться 14 лютого на легендарному "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. На кону головної події вечора боксу титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC.