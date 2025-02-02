Американский боксер прокомментировал предстоящий поединок с Беринчиком. Дэвис уверен в своей победе над украинцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Дерзкое заявление Дэвиса

Кейшон Дэвис продолжает подогревать интерес к поединку с Денисом Беринчиком. Американский боксер также рассказал о подготовке в тренировочном лагере.

Дэвис также спрогнозировал не только свою победу, но и то, что он одолеет Беринчика досрочно. Кейшон отметил, что никто не хочет проигрывать.

У него ноль в графе поражений, у него больше опыта, он серебряный медалист Олимпиады. Но я нокаутирую этого украинца. Более того, я сейчас завязал с употреблением марихуаны в своем тренировочном лагере, это было довольно трудно,

– сказал Дэвис.

Напомним, что бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом состоится 14 февраля на легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. На кону главного события вечера бокса титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC.