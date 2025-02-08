До очного бою обидва боксери не знають у своїй кар'єрі у професіоналах гірких смаків поразок. Берінчик перемагав в усіх своїх 19-ти проведених боях, у яких 9 разів відправляв суперників у нокаут. Натомість на рахунку Девіса 12 звитяг у 13-ти боях (9 – нокаутом). Ще один двобій був зарахований таким, що не відбувся.

Варто дізнатись Берінчик – Девіс: де та коли дивитись титульний бій в Україні

Офіційне промо битви

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала офіційне промо бою Берінчика проти Девіса, повідомляє 24 Канал. Ролик отримав оригінальну назву: "Кров, піт та сльози". У відео можна побачити нарізки із тренувальних таборів обох боксерів та яскраві моменти з їх поєдинків.

Промо бою Берінчик – Девіс: дивіться відео

Нагадаємо, що свій чемпіонський титул Берінчик завоював у попередньому бою проти мексиканця Емануеля Наваррете, який відбувся 18 травня 2024-го року. Боксери провели повний 12-раундовий двобій, а судді, які розділились у рішенні, віддали перемогу українському боксеру – 115:113, 112:116, 116:112. Тоді Денис вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном світу.

Кейшон Девіс востаннє виходив у ринг у листопаді минулого року, коли нокаутував у 2-му раунді аргентинця Густаво Лемоса.