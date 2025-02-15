Втратив статус непереможного: Девіс нокаутував Берінчика, відібравши пояс в українця

У ніч із 14-го на 15-те лютого (в Україні) Денис Берінчик провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Суперником українця став непереможний Кейшон Девіс із США.

Обидва боксери підійшли до очного протистояння із ідеальними статистиками. У кар'єрі Дениса Берінчика було усі 19 переможних боїв (9 – нокаутом), а у Кейшона Девіса – 12 звитяг у 13-ти поєдинках (8 – нокаутом). Натомість двобій американця проти Нахіра Олбрайта був зарахований таким, що не відбувся. А все через провалений допінг-текст у Кейшона, інформує 24 Канал.

До теми Берінчик – Девіс: де та коли дивитись титульний бій в Україні

Побиття українця

Девіс переважав Берінчика за зростом та розмахом рук. Обидва показники Кейшона більші, аніж в українця рівно на 5 сантиметрів. А от на зважуванні Денис був трішки важчим за суперника.

Берінчик, як завжди, приємно здивував своїм виходом до рингу, але неприємно вразив своїм рівнем підготовки до бою. Вже зі старту поєдинку стало зрозуміло, наскільки цей двобій буде складним для українця.

У третьому раунді Девіс не лише розбив носа Берінчику, а й відправив українця у перший нокдаун. Денис швидко підійнявся на ноги та після відрахунку судді продовжив двобій.

Однак вже у наступній трихвилинці українець знову опинився у нокдауні, з якого він вже не вийшов. Перемога нокаутом для Девіса.

Відео нокауту від Девіса

Кейшон Девіс став новим чемпіоном світу, відібравши пояс WBO у Берінчика. Денис зазнав першої поразки у кар'єрі після 19 успішно проведених боїв.