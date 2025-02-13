Рекордний гонорар: названо суму, яку отримає Берінчик за бій з Девісом
- Денис Берінчик отримає рекордний гонорар за бій з Кейшоном Девісом у Нью-Йорку.
- Попередній рекорд Берінчика становив 300 тисяч доларів за бій з Емануелем Наваррете, де він здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.
В ніч з 14 на 15 лютого у Нью-Йорку відбудеться фантастичний вечір боксу. Денис Берінчик вперше захищитаме титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.
Стало відомо, скільки заробить "Український танк" за бій з Кейшоном Девісом. Берінчик отримає рекордну суму грошей за свою 10-річну кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на Чемпіон.
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Берінчик заробить шалені кошти
За наявною інформацією, гонорар Берінчика стане найбільшим у його кар'єрі. За бій проти Кейшона Девіса Денис заробить близько 400 тисяч доларів.
Раніше рекордний гонорар "Український танк" отримав за поєдинок у травні минулого року. Тоді Денис бився проти Емануеля Наваррете.
За протистояння з мексиканським боксером Берінчик отримав 300 тисяч доларів. Ба більше, "Український танк" здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.