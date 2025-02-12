Напередодні важливого поєдинку Денис Берінчик пригадав одну історію із молодості. Український спортсмен розповів про складний період у житті, коли потрапив у в'язницю, передає 24 Канал із посиланням на Top Rank Boxing

Варто побачити Хотів забрати пояс в українця: Берінчик та Девіс провели першу битву поглядів – емоційне відео

Берінчик побував за ґратами

Вже тоді Денис займався боксом. Попри такий випадок Берінчик зумів викинути зі свого життя усі шкідливі звички та відновити свої тренування із боксу, здобути вищу освіту.

Коли я був молодим, то потрапив у в’язницю, вже тоді я займався боксом. Потім я вийшов, знову почав тренуватися, вступив до інституту. Це була перемога над собою, адже це мене не зламало, я зміг залишити всі шкідливі звички,

– розповів Берінчик.

Завдяки обраному правильному шляху тепер Берінчик носить статус непереможного боксера та чемпіона світу – 19 перемог у 19-ти боях (9 – нокаутом). До цього на аматорському рівні завоював "срібло" Олімпійських ігор-2012 та є віцечемпіоном світу у Баку-2011.

Востаннє прихильники боксу бачили у ринзі Дениса ще у травні минулого року, коли Берінчик переміг Емануеля Наваррете. Завдяки цій перемозі Берінчик став чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі.