Бійці у гарному настрої прийшли на битву поглядів, яка минула без дуже скандальних моментів. Усіх у залі розсмішив момент, коли Кейшон Девіс доторкнувся до пояса чемпіона світу за версією WBO, який висів на плечі Дениса Берінчика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Top Rank.

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Дебютна битва поглядів

Натомість український боксер показав американському супернику свій кулак.

Після чого Кейшон намагався словесно вивести Дениса на емоції, постійно показувавши на титул, який він хоче відібрати в українця.. Боксери трохи поштовхались, але Берінчик не повівся на провокації Девіса.

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Напередодні бою на боксерів чекають традиційні заходи, а сам двобій відбудеться 14 лютого (в Україні у ніч проти 15-го лютого). Берінчик та Девіс зійдуться на ринзі легендарної "Медісон-сквер-гарден", що у Нью-Йорку.

Обидва боксери підходять до очної битви без поразок. Берінчик виграв 19-тьт із 19-ти своїх проведених боїв (9 – нокаутом), а Кейшон Девіс оформив 12 перемог у 13-ти поєдинках (8 – нокаутом). Один бій американця був зарахований таким, що не відбувся.