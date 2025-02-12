Бойцы в хорошем настроении пришли на битву взглядов, которая прошла без очень скандальных моментов. Всех в зале рассмешил момент, когда Кейшон Дэвис прикоснулся к поясу чемпиона мира по версии WBO, который висел на плече Дениса Беринчика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Top Rank.

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Дебютная битва взглядов

Зато украинский боксер показал американскому сопернику свой кулак.

После чего Кейшон пытался словесно вывести Дениса на эмоции, постоянно показывая на титул, который он хочет отобрать у украинца. Боксеры немного потолкались, но Беринчик не повелся на провокации Дэвиса.

Дуэль взглядов Беринчик – Дэвис: смотрите видео

Накануне боя боксеров ждут традиционные мероприятия, а сам поединок состоится 14 февраля (в Украине в ночь на 15-е февраля). Беринчик и Дэвис сойдутся на ринге легендарной "Мэдисон-сквер-гарден", что в Нью-Йорке.

Оба боксера подходят к очной битве без поражений. Беринчик выиграл 19-ть из 19-ти своих проведенных боев (9 – нокаутом), а Кейшон Дэвис оформил 12 побед в 13-ти поединках (8 – нокаутом). Один бой американца был засчитан таким, что не состоялся.