"Український танк" висловився щодо свого майбутнього, яке очікує на нього після бою з американцем. Боксер не планує завершувати кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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З ким битиметься Берінчик

Денис Берінчик розповів, чим займатиметься після захисту титулу проти Кейшона Девіса. "Український танк" планує провести бій з іншим американським боксером.

36-річний спортсмен у разі перемоги над Кейшоном Девісом хотів би розділити ринг з Джервонтою Девісом. Також Берінчик прокоментував можливістю бою з Ломаченком.

Я придивляюся до Джервонти Девіса. Ломаченко? Навряд чи два українці у рингу зможуть зібрати достатньо грошей, щоб допомогти армії. Окрім того, це може бути нецікаво для глядачів. Я і без Ломаченка непогано допомагаю ЗСУ,

– висловився Берінчик.

Нагадаємо, що Денис Берінчик битиметься з Кейшоном Девісом – 14 лютого. Головна подія вечора боксу у Нью-Йорку відбудеться на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".