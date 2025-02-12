Накануне важного поединка Денис Беринчик вспомнил одну историю из молодости. Украинский спортсмен рассказал о сложном периоде в жизни, когда попал в тюрьму, передает 24 Канал со ссылкой на Top Rank Boxing

Стоит увидеть Хотел забрать пояс у украинца: Беринчик и Дэвис провели первую битву взглядов – эмоциональное видео

Беринчик побывал за решеткой

Уже тогда Денис занимался боксом. Несмотря на такой случай Беринчик сумел выбросить из своей жизни все вредные привычки и восстановить свои тренировки по боксу, получить высшее образование.

Когда я был молодым, то попал в тюрьму, уже тогда я занимался боксом. Потом я вышел, снова начал тренироваться, поступил в институт. Это была победа над собой, ведь это меня не сломало, я смог оставить все вредные привычки,

– рассказал Беринчик.

Благодаря выбранному правильному пути теперь Беринчик носит статус непобедимого боксера и чемпиона мира – 19 побед в 19-ти боях (9 – нокаутом). До этого на любительском уровне завоевал "серебро" Олимпийских игр-2012 и является вице-чемпионом мира в Баку-2011.

Последний раз поклонники бокса видели в ринге Дениса еще в мае прошлого года, когда Беринчик победил Эмануэля Наваррете. Благодаря этой победе Беринчик стал чемпионом мира по версии WBO в легком весе.