Іменитий чемпіон світу назвав причину, чому Берінчик програв Девісу

В ніч з 14-ого на 15-те лютого у Нью-Йорку відбувся мегафайт за участі Дениса Берінчика та Кейшона Девіса. "Український танк" захищав титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

На жаль, Берінчик достроково програв Девісу. Американський боксер нокаутував Дениса у четвертому раунді бою на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден", повідомляє 24 канал.

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Чому Берінчик програв?

Теренс Кроуфорд у коментарі для FightHype розповів, чому Кейшон Девіс переміг Дениса Берінчика. Чемпіон світу зазначив, що американець переважав українця за силою та потужністю.

Кроуфорд сказав, що Кейшон лише зробив свою справу, тому він дуже щасливий за нього, адже він став чемпіоном світу. Теренс заявив, що Кейшон був спокійний, зібраний та готовий до поєдинку.

Я знав, що Берінчик не витримає потужності Девіса. Тому я йому сказав: Не поспішай, бери свій час. Ти молодший, фізично сильніший боєць. Йди й насолоджуйся моментом, отримуй задоволення від бою,

– сказав Кроуфорд.

Раніше тренер Берінчика Станіслав Григорчук назвав головну причину поразки Дениса у бою з Кейшоном Девісом. Спеціаліст заявив, що "Український танк" зазнав пошкодження перед поєдинком з американцем.