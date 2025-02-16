К сожалению, Беринчик досрочно проиграл Дэвису. Американский боксер нокаутировал Дениса в четвертом раунде боя на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден", сообщает 24 канал.

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Почему Беринчик проиграл?

Теренс Кроуфорд в комментарии для FightHype рассказал, почему Кейшон Дэвис победил Дениса Беринчика. Чемпион мира отметил, что американец превосходил украинца по силе и мощности.

Кроуфорд сказал, что Кейшон только сделал свое дело, поэтому он очень счастлив за него, ведь он стал чемпионом мира. Теренс заявил, что Кейшон был спокоен, собран и готов к поединку.

Я знал, что Беринчик не выдержит мощности Дэвиса. Поэтому я ему сказал: Не спеши, бери свое время. Ты моложе, физически более сильный боец. Иди и наслаждайся моментом, получай удовольствие от боя,

– сказал Кроуфорд.

Ранее тренер Беринчика Станислав Григорчук назвал главную причину поражения Дениса в бою с Кейшоном Дэвисом. Специалист заявил, что "Украинский танк" получил повреждение перед поединком с американцем.